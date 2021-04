Visita para conhecer o terreno de 11 mil metros quadrados no bairro Jardim Meriti Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/04/2021 09:12

Centro Tecnológico da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) do Governo do Estado do Rio de Janeiro, o primeira na Baixada Fluminense. No prédio, vão funcionar atividades profissionalizantes da secretaria, como cursos técnicos da Faetec e de ensino superior à distância da plataforma Cecierj, voltados para atender a vocação da cidade e demandas locais. A obra tem previsão de início para ainda este ano e será entregue em 2022.

O município de São João de Meriti vai ganhar, em breve, umda Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) do Governo do Estado do Rio de Janeiro, o primeira na Baixada Fluminense. No prédio, vão funcionarda secretaria, como cursos técnicos dae de ensino superior à distância da plataforma Cecierj, voltados para atender a vocação da cidade e demandas locais. A obra tem previsão de início para ainda este ano e será entregue em 2022.

Em visita ao município nesta quinta-feira (15/04), o secretário Dr. Serginho anunciou que a unidade será construída em um terreno cedido pela prefeitura no bairro Jardim Meriti, atendendo indicação legislativa da deputada estadual Alana Passos.



Publicidade

“A Secti está fortalecendo cada vez mais as parcerias entre o governo estadual e as prefeituras. Estamos expandindo projetos de inovação tecnológica para as cidades. Este será mais um Centro que contribuirá para o desenvolvimento da vocação produtiva e econômica da região, com capacidade de atrair empresas novas e impulsionar a geração de empregos e renda no município. Vamos capacitar a juventude de Meriti garantindo a formação e empregabilidade”, destacou o secretário.



Da direita para a esquerda: secretário Dr. Serginho, prefeito Dr. João, deputada Alana Passos e deputado Márcio Labre Divulgação

Publicidade

Na visita para conhecer o terreno de 11 mil metros quadrados, que fica na Rua Professora Alcebíades Monteiro, a deputada Alana Passos agradeceu o empenho e a parceria estabelecida entre o governo e a prefeitura, salientando que o projeto trará desenvolvimento científico e tecnológico para a cidade.



"São João de Meriti tem muito a ganhar recebendo esse projeto. O prefeito Dr. João citou que empresas da cidade precisavam buscar mão de obra qualificada fora. Com esse centro tecnológico, isso não vai ser mais necessário. Pelo contrário, São João vai poder exportar profissionais", disse Alana.



Durante o encontro, o prefeito de São de Meriti, Dr. João, ressaltou que o momento é histórico para o município. “É um momento ímpar na história de São João de Meriti. O terreno que temos satisfaz a implantação e exigências do projeto. A população só tem a ganhar com este Centro Tecnológico que trará desenvolvimento. Será uma vitória de todos”, concluiu o prefeito.

LEIA TAMBÉM: Meriti lança Portal Educacional para alunos da rede municipal