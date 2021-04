Varre-Sai atualiza os dados da vacinação contra a Covid-19. Foto: divulgação/PMVS

Por Lili Bustilho

Publicado 16/04/2021 09:26

VARRE-SAI - A Prefeitura de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou nesta semana, os dados mais recentes da vacinação contra a Covid-19 no município. De acordo com o Vacinômetro, até a última terça-feira (13) foram recebidas 2.430 doses da vacina no município e aplicadas 1.912 doses da vacina, algumas de segunda dose. Sendo que as 518 doses que ainda não foram utilizadas, serão destinadas à aplicação da segunda dose.

A faixa etária priorizada no momento são os idosos a partir de 65 anos. A imunização acontece das 8 às 14 horas, na Escola Municipal Carlos Magno Fabri Martins (Jardim da Infância). Não é necessário agendamento, basta levar o cartão de vacinas, cartão do município e cartão do SUS.

“Chamamos a atenção da população para acompanhar a evolução da faixa etária da vacinação. E os que irão tomar a segunda dose também devem ficar em alerta, pois se não acontecer pode prejudicar a imunização total”, destacou o prefeito de Varre-Sai, Silvestre José Gorini.