Sargento da PM, morador de Itaperuna, morre por complicações da Covid-19. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 20/04/2021 13:09 | Atualizado 20/04/2021 13:53

O policial militar, Ilsomar dos Santos, 46 anos, morador do bairro Cehab, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, foi mais uma vítima fatal de complicações em decorrência da Covid-19 na PMERJ. A morte ocorreu na madrugada desta terça-feira, 20. O militar estava internado no Hospital São José do Avaí, na cidade onde residia, desde o dia 28 de março por causa do "novo coronavírus". De acordo com informações obtidas pelo O Dia junto a PM, ele se formou na turma 61, em 1997, no 29º BPM situado em Itaperuna. O 1° sargento estava lotado no 32º BPM (Macaé) e deixa esposa e dois filhos.

Nas redes sociais, conhecidos, amigos e familiares lamentaram a morte do guerreiro que dedicou sua vida em prol da segurança pública honrando o lema "Servir e Proteger". Mensagens de conforto e carinho são postadas entre as diversas homenagens póstumas ao policial. O militar também atuava em trabalhos sociais voltados para jovens como o Projeto Sentinela e MPC Itaperuna desenvolvido em escolas com alunos, pais e professores. Engajado na recuperação de adolescentes e jovens, Ilsomar, era muito querido em Itaperuna. Um cortejo está previsto para sair às 14h30 do bairro Cidade Nova em direção ao cemitério São João Batista onde o corpo será sepultado seguindo as determinações da Organização Mundial de Saúde.

"Nós hoje agradecemos a Deus por um soldado terreno e do céu. Combateu o bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé. A nossa família da igreja evangélica Ministério Encontros com Jesus, juntamente com a família do guerreiro Ilsomar Santos, estamos em luto aqui na terra, mas alegre pela festa no céu. Ao nosso amigo consolador Espírito Santo, nos abrace e console a todos. Como disse ontem sua esposa Sarita Soares Simão, eu agradeço a Deus pelo que Ele já me deu. Grande ensinamento em reconhecer a soberania de Deus.", se despediu a contadora e bacharel em Direito, Rezilea Pereira Jubim na rede social.



"Descanse em paz meu amigo, Ilsomar Santos! Que Deus traga o conforto devido aos corações de todos os seus familiares e amigos. Em cada soldado tombado mais um sol que nasce no céu do Brasil.", escreveu Lucélio Demarques.