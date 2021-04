Noroeste Fluminense: Grave acidente na BR-356 deixa um morto e dois feridos. Foto: Jorge Luiz online

Por Lili Bustilho

Publicado 20/04/2021 15:52 | Atualizado 20/04/2021 16:05

Uma pessoa - ainda não identificada - morreu e outras duas ficaram feridas em um grave acidente ocorrido na manhã desta terça-feira, 20, perto do cruzamento do município de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. De acordo com a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros, a colisão ocorreu na BR-356, próximo ao entroncamento com a RJ-186. Segundo populares, uma carreta que transportava cervejas teria tombado e acabou atingindo um automóvel com placa de Itaperuna. A vítima fatal ficou presa embaixo do caminhão.

O 21º Grupamento de Bombeiros de Itaperuna foi acionado às 09h para o atendimento. Os feridos foram um homem de 42 e outro de 54 anos. Os dois foram socorridos pelos militares e encaminhados ao Hospital São José do Avaí, em Itaperuna. A unidade hospitalar não divulgou informações sobre o estado de saúde das vítimas.