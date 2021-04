Em Itaperuna, consumo de bebidas alcoólicas é liberado para estabelecimentos com restrições. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 24/04/2021 14:16

O consumo de bebidas alcoólicas foi liberado para estabelecimentos com restrições em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, por meio do decreto de número 6457 assinado pelo prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues, Alfredão, nesta sexta-feira (23).



Com a flexibilização, bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres podem vender as bebidas para os clientes no local com o limite de 40% da capacidade de lotação. É necessário o distanciamento mínimo de um metro e meio e com a capacidade máxima de quatro pessoas por mesa. O funcionamento deve ser até às 21 horas de segunda-feira até sábado e aos domingos até às 17 horas, após esse horário, apenas será permitido o sistema delivery. Confira o decreto na íntegra:

Ato normativo em vigor! Foto: divulgação

