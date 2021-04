Varre-Sai: reativado o Laboratório de Classificação e Degustação de Café. Divulgação/PMVS

Por Lili Bustilho

Publicado 29/04/2021 13:20

VARRE-SAI - Cafeicultores de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, podem contar com um local para a classificação do seu café. A Prefeitura, por meio da da Secretaria Municipal de Agricultura, reativou o Laboratório de Classificação e Degustação de Café. O laboratório funciona a partir das 8 horas, no Mercado do Produtor e é credenciado pelo Ministério da Agricultura. Sendo o único da Região e um dos dois que existem no Estado do Rio, prestando orientação aos produtores de café, sejam proprietários, meeiros ou arrendatários.



A coordenação do laboratório é realizada pelo técnico em Agropecuária e chefe da Divisão da Cafeicultura, Altino José Meira Grilo Júnior, que desde 2001 foi capacitado pelo Ministério da Agricultura a exercer a função de classificador e degustador de café.



A partir do recebimento do café no laboratório, na forma descascada ou em coco (sem descascar), o produto passa por uma classificação física e sensorial, onde o produtor fica conhecendo o tipo de café que possui, procurando assim, o melhor preço. “Sabendo da qualidade do seu café, o produtor pode ter um aumento significativo no valor de seu produto”, lembrou o chefe da Divisão da Cafeicultura.



Através da classificação física, é possível detectar onde o produtor está errando no manejo do seu café no terreiro. “Às vezes, identificamos erros no manejo, onde orientamos o produtor para que as mesmas falhas não aconteçam nos próximos lotes”, contou Altino Júnior.



O secretário municipal de Agricultura, José Maria de Freitas Pellegrini, destacou que o objetivo é alcançar a melhoria na qualidade do café produzido no município. “Independente da quantidade de café, estamos aqui para detectar a qualidade do café para que nossos cafeicultores tenham uma melhora no valor do seu produto. Nosso município é o maior produtor de café do Estado do Rio, a nossa intenção com o laboratório é ajudar os nossos produtores para que sejamos maiores também em qualidade. Sabendo que temos produtores premiados em vários concursos pela qualidade do seu café”, finalizou o secretário.





