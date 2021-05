Porciúncula: Jovem é preso por tráfico de drogas Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 30/04/2021 22:41

Porciúncula - Um rapaz de 24 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, no bairro Otávio de Avelar, em Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna) estavam realizando patrulhamento de rotina na Rua Miguel Hetim quando o suspeito notou que a viatura estava aproximando e fugiu, se escondendo na casa da mãe dele. O jovem foi abordado no interior da residência sendo encontrado com ele R$ 30. Em seguida, os agentes fizeram contato com um dos vizinhos do envolvido e iniciaram buscas, resultando na apreensão de sete buchas de maconha. Em um imóvel próximo, utilizado para guardar drogas, foram encontrados cinco pinos de cocaína. O suspeito permaneceu preso à disposição da Polícia Civil na 139ª DP. Ele será apresentado em audiência de custódia e depois possivelmente encaminhado ao sistema prisional onde ficará à disposição da Justiça.