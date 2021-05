Porciúncula: Jovem tem mandado de prisão por tráfico cumprido durante ação do 29° BPM. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 04/05/2021 13:00 | Atualizado 04/05/2021 14:26

Porciúncula - Um jovem de 20 anos foi preso por tráfico de drogas, no bairro Octávio de Avelar, em Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 3ª Cia foram à Rua Felicíssimo Francisco de Carvalho verificar informações sobre a comercialização de entorpecentes. Ao perceber que a viatura da PM estava se aproximando, um dos presentes no local teria gritado, alertado os demais do grupo que saíram correndo. Os agentes conseguiram impedir a fuga do suspeito e de um adolescente de 15 anos. A dupla foi revistada e os militares encontraram R$ 40 e um aparelho celular com o rapaz. Durante buscas, a guarnição apreendeu seis pinos de cocaína. O mais novo conseguiu fugir e abandonou a bicicleta. Na 139ª DP, durante consulta ao sistema, foi verificado que havia mandado de prisão em aberto com base no artigo 33 da Lei 11.343/06 contra o rapaz. Ele foi comunicado sobre o fato, permaneceu preso à disposição da Polícia Civil e deve ser encaminhado ao sistema prisional onde ficará à disposição da Justiça.