Agentes cumprem mandados nas cidades de Itaperuna, Natividade e São João da Barra Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 08:55

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) e em parceria com o 29º BPM e a Corregedoria da Polícia Militar, realiza, nesta quarta-feira (5), a operação "Fim de Jogo". O objetivo é cumprir 12 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a oito integrantes de uma organização criminosa de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, voltada para a prática de estelionato, lavagem de capitais e jogo do bicho. Os mandados, expedidos pela 1ª Vara Especializada da Capital, estão sendo cumpridos nas cidades de Itaperuna, Natividade e São João da Barra.

A investigação revelou que bancas de jogo do bicho situadas em Vitória, Cachoeiro do Itapemirim e Itaperuna eram interligadas, cabendo a essa última dar o suporte financeiro para as bancas capixabas e ser a responsável pela difusão dos resultados decorrentes dos sorteios do jogo do bicho.