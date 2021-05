anto Antônio de Pádua: Ação do 36° BPM e 136ª DP apreende granada, arma, munições e rádios transmissores. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 06/05/2021 11:27 | Atualizado 06/05/2021 12:34

Santo Antônio de Pádua - Cinco rádios transmissores; uma granada; um revólver calibre 32 e doze munições intactas foram apreendidos no bairro Da Caixa D'água, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua-RJ) em cumprimento ao mandado de busca e e apreensão juntamente com a Policial Civil foram local, mas quando chegaram suspeitos fugiram, sendo um destes identificado durante a ação. Ele teria entrado na residência de sua mãe. Com a autorização dela foram feitas buscas no imóvel onde o material foi encontrado. O envolvido não tinha sido localizado até O fechamento desta matéria. O fato foi apresentado à 136ª DP onde será investigado.