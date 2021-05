Ação do 29º BPM apreende arma, munições e dinheiro após perseguição. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 06/05/2021 12:03

ITAPERUNA - O condutor de um veículo Chevrolet modelo Celta de cor prata foi perseguido por policiais do do 29º BPM, no bairro São Matheus, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. O suspeito foi visto fazendo contato com uma pessoa. Ele notou que a guarnição estava por perto e fugiu, não sendo localizado até o fechamento desta reportagem. Durante buscas os agentes encontraram um revólver de calibre 38 da marca Rossi (numeração suprimida), seis munições de calibre 38 (intactas), 13 munições de calibre 12, R$ 130 em dinheiro, além de uma “maquininha” do Mercado Pago. Após ser feita apreensão, o caso seguiu para ser registrado na 143ª DP onde será invetigado.