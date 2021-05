Ação da Polícia Civil e 36º BPM resulta em prisão por tráfico, em Santo Antônio de Pádua. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 06/05/2021 12:48

Santo Antônio de Pádua - Um jovem de 23 anos foi preso em uma ação conjunta realizada por policiais civis da 136ª Delegacia de Polícia de Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense, com apoio de militares do 36º BPM durante cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma investigação por tráfico de drogas, no bairro Cidade Nova. Nas buscas feitas na residência na Rua Argemiro Consedey, os agentes apreenderam duas munições, R$ 325, 26 pinos de cocaína, oito tirad de maconha (R$25 cada) , além de gandolas militares (camufladas). Foi usada uma enxada nas buscas por drogas. O envolvido foi levado para a DP do município, sendo autuado por tráfico de drogas e posse ilegal de munições.