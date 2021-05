Itaocara: Jovem é preso por tráfico; cocaína, maconha e 'cheirinho de loló' apreendidos na casa do suspeito. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 07/05/2021 08:30

Itaocara - Um homem de 21 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, no Morro do Eucalipto, em Itaocara, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Santo Antônio de Pádua-RJ) foram à Rua Bom Jesus do Motozinho verificar informações sobre uma pessoa comercializando entorpecentes. Os militares teriam visto o rapaz fazendo contato com um possível usuário de drogas. Ao perceber a presença dos agentes o suspeito teria arremessado uma sacola para o interior do quintal de sua residência e trancou o portão da casa impedindo a entrada da PM.

Na ocasião, chegou uma tia do jovem que foi informada sobre o ocorrido e de acordo com a Polícia ouviu o sobrinho confessar que realmente vendia cocaína, maconha e cheirinho da loló. Ela teria autorizado a entrada dos policiais no imóvel onde durante buscas recolheram o objeto jogado pelo suspeito encontrando 50 pinos de cocaína (32,5 gramas), 6 tabletes de maconha (46,8 gramas), 14 frascos de clorofórmio e R$ 250. O fato foi registrado na 135ª DP onde o rapaz foi autuado com base no artigo 33 da Lei 11.343/06. Ele será apresentado em audiência de custódia e depois possivelmente encaminhado ao sistema prisional onde ficará à disposição da Justiça.