Laje do Muriaé: Adolescente é apreendido com drogas . Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 07/05/2021 08:45

Laje do Muriaé - Um adolescente foi apreendido por fato análogo de tráfico de drogas, na Praça Padre Martins, em Laje do Muriaé, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) viram o jovem fazendo contato suspeito com um ciclista. Em seguida, o adolescente saiu em uma moto Honda de cor preta. Ele foi abordado e revistado, não sendo encontrado nada de irregular. O jovem acompanhou a guarnição até o bairro Nova Laje. Próximo de um poste ele pegou uma sacola contendo 116 buchas de maconha.



Dando sequência a diligência, foi feito contato com o pai do envolvido na residência. Durante buscas apreendidas 10 buchas de maconha e 11 pinos de cocaína. O flagrante seguiu para a 137ª Delegacia Legal de Miracema. O menor infrator foi autuado no fato análogo de tráfico de drogas, sendo liberado depois do pai assinar termo de responsabilidade.