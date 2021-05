Disque Denúncia Noroeste busca informações sobre tentativa de homicídio em Laje Do Muriaé Foto: reprodução internet

Por Lilia Bustilho

Publicado 10/05/2021 13:28

Laje do Muriaé - Disque Denúncia Noroeste busca informações sobre uma tentativa de homicídio, de um jovem de 24 anos, na Rua Joaquim dos Santos, no Centro, em Laje do Muriaé. De acordo com a Polícia, a vítima contou ter saído de casa para buscar a esposa no serviço. No trajeto, escutou disparos de arma de fogo em sua direção. Nenhum dos tiros acertou a vítima nem o veículo. O rapaz contou que vem sendo ameaçado de morte há mais de um mês. A tentativa de homicídio foi registrada na 137ª Delegacia Legal de Miracema. Informações anônimas que levem a Polícia a desvendar esse crime podem ser passadas ao Disque Denúncia Noroeste pelo Whatsapp (022) 999801177