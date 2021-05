Por Lili Bustilho

Publicado 13/05/2021 10:00

O Instituto Federal Fluminense publicou o Edital N° 90/2021, que rege o Processo Seletivo para Ingresso nas Vagas Remanescentes dos Cursos Técnicos de Nível Médio para o 1º Semestre Letivo de 2021. O resultado do processo será válido para o preenchimento de 374 vagas, conforme Anexo II do Edital, para o Campus Avançado Cambuci e para os Campi Bom Jesus do Itabapoana, Itaperuna, Quissamã, Santo Antônio de Pádua e Unidade de Formação de Cordeiro.

As inscrições são gratuitas, ou seja, não haverá cobrança de taxa de inscrição, e deverão ser feitas no endereço eletrônico inscricoes.iff.edu.br, até 17 de maio. A seleção dos candidatos inscritos será realizada por sorteio público eletrônico, dia 20 de maio, às 11h, com transmissão ao vivo pelo canal oficial do IFF no YouTube, o IFFTube, onde ficará gravado e disponível para acesso. A lista dos inscritos será divulgada no Portal de Seleções, no dia anterior ao do sorteio. Essa listagem conterá uma coluna chamada “número para sorteio”, ocasião em que será dado um número para cada candidato. Esses números serão sorteados aleatoriamente, independentemente da quantidade de vagas disponíveis.O processo seletivo está aberto aos candidatos que possuírem a seguinte formação mínima:* Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio na modalidade regular: que tenham concluído o Ensino Fundamental;* Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio na modalidade da Educação de Jovens e Adultos (Proeja): que tenham concluído o Ensino Fundamental e comprovem idade mínima de 18 anos (conforme artigo 38, § 1.º, II da Lei N.º 9.394 de 20/12/1996).* Curso Técnico Concomitante: que tenham concluído o Ensino Médio, ou que, no momento da matrícula, estejam cursando, no mínimo, o 2.º ano do Ensino Médio ou de curso equivalente em cursos regulares ou na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA);CursosTécnicos Integrados ao Ensino Médio na modalidade regular – Administração, Agroecologia, Agropecuária, Alimentos, Automação Industrial, Edificações, Eletrotécnica, Informática, Meio Ambiente, Química;Técnico Integrado ao Ensino Médio na modalidade da Educação de Jovens e Adultos (Proeja) – Eletrotécnica;Técnicos Concomitantes – Agropecuária, Automação Industrial, Edificações, Eletromecânica e Mecânica.CronogramaEvento Data LocalInscrição até 17 de maio de 2021 inscricoes.iff.edu.br Publicação da lista de inscritos 19 de maio de 2021 selecoes.iff.edu.br Realização do sorteio público eletrônico 20 de maio de 2021 IFFTube Divulgação do resultado final 24 de maio de 2021 selecoes.iff.edu.br