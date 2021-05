Homem foge de abordagem, mas é preso em casa com drogas. Foto: divulgação

Por Lilia Bustilho

Publicado 14/05/2021 15:51

Santo Antônio de Pádua - Um homem de 38 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, no bairro Beira Rio, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM (Pádua), que atuam na 1ª Cia, foram à Rua Expedicionário Francisco Borges da Silva verificar informações sobre pessoas vendendo entorpecentes quando viram o suspeito se desfazendo de algo e fugindo para o interior de uma residência onde foi alcançado. Durante buscaa no local, foram apreendidos sete pedras de crack (0,53 g); cinco sacolés de cocaína (2,42 g); cinco buchas de maconha; uma porção de maconha, totalizando (62,14 g) e R$30. O fato foi apresentado à 136ª DP e o envolvido autuado com base no artigo 33 da Lei 11.343/06. Ele será apresentado em audiência de Custódia e depois possivelmente encaminhado ao sistema prisional onde deve ficar à disposição da Justiça.