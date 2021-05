Trio é preso por tráfico de drogas durante ação do 36°BPM. Foto: divulgação

Por Lilia Bustilho

Publicado 15/05/2021 18:47

ITAOCARA - Uma mulher de 22 anos e dois homens, 28 e 56, foram presos em flagrante por tráfico de drogas em Caeté, em Itaocara, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM foram à estrada vicinal verificar informações sobre duas pessoas que iriam buscar certa quantidade de entorpecentes. Durante patrulhamento no local, os militares observaram um dos suspeitos em uma motocicleta e um casal em um automóvel. Ao perceberem a presença policial, a mulher arremessou algumas embalagens plásticas com material amarelado. Foram apreendidos quatro pedras de cocaína e R$1.255. O fato foi registrado na 135ª DP sendo o trio foi autuado com base no artigo 33 da Lei 11.343/06. Eles serão apresentados em audiência de custódia e depois possivelmente encaminhados ao sistema prisional onde devem ficar à disposição da Justiça.