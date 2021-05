Prisão por tráfico de drogas. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 17/05/2021 18:44

ITAPERUNA - Um homem de 26 anos, conhecido por envolvimento com tráfico de entorpecentes, foi preso na Rua Astolfo Muniz, bairro São Matheus, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Durante ação de policiais da 1ª Cia do 29° BPM (Itaperuna-RJ), o suspeito foi revistado e apreendido um pino de cocaína. Já na residência do rapaz, encontrados outros 79 pinos da mesma substância, uma bucha de maconha e R$ 184. O material foi encaminhado à perícia e o resultado constatou ser 55,7 gramas de cloridrato de cocaína e 0,9g de maconha. O homem permaneceu preso à disposição da Polícia Civil na 143ª DP. Ele será apresentado em audiência de custódia e depois possivelmente encaminhado ao sistema prisional onde ficará à disposição da Justiça.