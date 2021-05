Apreensão de 12 pinos de cocaína. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 17/05/2021 18:46

Laje do Muriaé - Doze pinos de cocaína foram apreendidos durante buscas realizadas na Rua Projetada Plator, bairro Nova Laje, em Laje do Muriaé, no Noroeste Fluminense. Momentos antes, policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) revistaram um jovem de 21 anos nas proximidades e não havia nada de ilegal com ele. O rapaz chegou a ser ouvido na 137ª Delegacia Legal de Miracema, sendo liberado após o registro de ocorrência.