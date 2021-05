Apreensão de 102 pinos de cocaína. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 17/05/2021 18:49 | Atualizado 17/05/2021 18:51

Miracema - Centro e dois pinos de cocaína foram apreendidos no bairro Rodagem, em Miracema, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM em patrulhamento pela Avenida Eiras avistaram um rapaz conhecido por envolvimento com uma facção criminosa que ao perceber a presença dos agentes fugiu se desfazendo de material entorpecente e não foi visto. Durante buscas no local foram apreendidos cerca 80 gramas da droga. O fato foi apresentado na 137ª DP onde será instaurado um inquérito policial com base no artigo 33 da Lei 11. 343/06 para investigar o caso.