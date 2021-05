Prisão por tráfico de drogas. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 17/05/2021 18:52 | Atualizado 17/05/2021 18:54

Santo Antônio de Pádua - Um homem de 23 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, no bairro Dezessete, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM foram verificar informações sobre uma pessoa comercializando entorpecentes na Rua Luiz Jacinto Muniz, Bairro Dezessete. Os agentes viram o rapaz vendendo três pinos de cocaína (1,30 g) e uma bucha de maconha (2,50 g) para um jovem de 19 anos. Neste momento a dupla foi abordada e na residência do mais velho foram encontrados 61 pinos de cocaína (36,40 g) e R$ 814. O fato foi registrado na 136ª DP sendo o jovem que comprou o material entorpecente autuado com base no art. 28 da Lei 11.343/06. Ele foi liberado após prestar depoimento. Já o vendedor das drogas foi autuado no art. 33 da Lei 11.343/06 e será apresentado em audiência de custódia antes de possivelmente ser encaminhado ao sistema prisional onde ficará à disposição da Justiça.