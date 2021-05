Vinte pacientes aguardam por vagas em UTI Covid-19. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 18/05/2021 11:11 | Atualizado 18/05/2021 11:35

Vinte moradores do Noroeste Fluminense, na manhã desta terça-feira, 18, aguardam por vagas em UTI Covid-19 (Unidades de Terapia Intensiva). O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio das 1ª e 2ª Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva – Núcleo Itaperuna - acompanha a situação da saúde pública na Região. O DIA conversou com o promotor Dr. Matheus Gabriel dos Reis Rezende, que foi informado pela Central de Leitos da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ), que as 81 vagas da rede SUS, de UTI no Noroeste do Rio estão todas ocupadas, sendo sessenta delas em Bom Jesus do Itabapoana; outras quinze em Itaperuna e seis em Miracema. Apesar de cinco novos leitos no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), que é a referência regional no tratamento da rede pública nos casos mais graves da doença, permanece a saturação do sistema de saúde público com ocupação máxima em UTI especifica para casos do "novo coronavírus" e registrando fila de espera desde o dia 15 de março deste ano, segundo o MP.



FILA DE ESPERA - Informações sobre idade, sexo e município onde residem os pacientes não foram divulgadas.



O último boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Bom Jesus do Itabapoana, onde está situado o HSVP, aponta que a unidade possuía no dia 17 de maio, dez pacientes da cidade e outros cinquenta dos demais municípios internados na UTI específica da doença.