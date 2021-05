Drogas foram encontradas durante buscas em um imóvel, após autorização da esposa de um detento. Foto: divulgação

Santo Antônio de Pádua - Uma mulher de 20 anos foi surpreendida com drogas no bairro Beira Rio, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua) foram à Rua Expedicionário Francisco Borges da Silva verificar informação sobre uma residência com grande quantidade de material entorpecente escondida. No endereço denunciado foi feito contato com a esposa do suspeito que permitiu a entrada e revista em seu imóvel. Ao entrarem, os agentes encontraram a jovem que, segundo a denúncia, estaria vendendo drogas para um homem que está preso há cerca de uma semana.

Nas buscas pelo interior da casa foram encontrados 850 papelotes de cocaína (796,50 gramas); 661 tabletes de maconha (1.780,90 gramas) e 38 pedras de crack (104,90 gramas) escondidos dentro de duas televisões. O fato foi registrado na 136 DP onde um inquérito policial será instaurado para investigar o caso com base no artigo 33 da lei 11.343/06. O dono da casa, que já estava preso, também foi autuado por tráfico de drogas e responderá por mais um crime.