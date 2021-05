Arma e munições encontradas após buscas autorizadas no interior da residência. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 19/05/2021 06:00

Miracema - Um homem de 25 anos foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, em Paraíso do Tobias, em Miracema, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º (Santo Antônio de Pádua-RJ) localizaram o rapaz e foram à sua residência na Travessa do Engenho onde após autorização realizaram buscas no imóvel e apreenderam um revólver Rossi, cal. 22 e duas munições cal. 38. Os materiais estavam escondidos dentro de um guarda-roupas. O fato foi registrado na 137 DP sendo o envolvido autuado com base no artigo 12 da Lei 10.826/03. Ele foi liberado após pagamento de fiança.