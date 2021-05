Dia D de vacinação contra a Influenza acontecerá no sábado (22) Foto: divulgação/ PMVS

Por Lili Bustilho

Publicado 21/05/2021 11:33

Varre-Sai - Acontecerá neste sábado, 22, o Dia D da Campanha de Vacinação contra a Influenza (Gripe) em Varre-Sai, no Noroeste Fluminense. A imunização ocorrerá no Posto de Saúde, das 8 às 16 horas. O público-alvo dessa vez são os idosos com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas de até 45 dias após o parto, profissionais de saúde, professores e crianças de 06 meses a menores de 6 anos.

A Prefeitura de Varre-Sai, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai realizar no sábado (22 de maio) informa que é necessário levar o Cartão Nacional do SUS, cartão de vacina e cartão da Covid-19, no caso de já ter tomado a vacina contra a doença.