As equipes "Passaporte para a Vitória Escolinha Leo Moura" de Itaperuna e "Nova Geração Núcleo de Futebol Botafogo" de Porciúncula se enfrentaram em uma brilhante partida. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 22/05/2021 14:42 | Atualizado 22/05/2021 14:45

ITAPERUNA - Incentivando a prática esportiva, desenvolvendo habilidades infantis e estimulando a paixão de crianças e adolescentes pelo futebol no Noroeste Fluminense, as equipes "Passaporte para a Vitória Escolinha Leo Moura" do município de Itaperuna e "Nova Geração Núcleo de Futebol Botafogo da cidade de Porciúncula" se enfrentaram e protagonizaram um espetáculo em campo no último fim de semana. Atletas das categorias sub 11, sub 13 e sub 15 abrilhantaram o gramado do Itapuã Clube. O evento teve início com um show do mágico Douglas para os jogadores mirins; na sequência o Diacono Francelino da Silva Junior, da pastoral da cidadania, ministrou uma palestra sobre a importância dos cuidados com o meio ambiente e reciclagem, seguindo com a realização de três jogos. As partidas foram transmitidas na página do Projeto Godoy e narrada radialista esportivo, Carlos Bianchine.







O time da casa foi o do Projeto Passaporte para a Vitória, que é a conhecida Escolinha do Leo Moura, que com as aulas e treinos durante toda a semana. Os alunos matriculados recebem uniforme completo, participam de competições, passam por avaliações periódicas, tudo isso acompanhados de uma equipe de profissionais altamente capacitados para atender as crianças e os pais. Esse projeto tem fomento da emenda parlamentar do Deputado Luiz Lima, supervisionado pelo chefe de gabinete, Welbert Pedro, e em Itaperuna sob a coordenação do professor de Educação Física, Godoi.