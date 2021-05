Secretaria Municipal de Saúde intensifica atividades de promoção à saúde da mulher. Foto: divulgação/PMP

Por Lili Bustilhp

Publicado 24/05/2021 13:02

Porciúncula- A Secretaria Municipal da Saúde em Porciúncula, no Noroeste Fluminense, por meio do Programa "Saúde da Mulher", está promovendo uma série de atividades que visam à prevenção. De acordo com a pasta, ações de atenção ao pré-natal, puerpério e climatério, planejamento familiar e prevenção do câncer de colo do útero e mama, vem sendo realizadas pela equipe do programa em toda a cidade. Outro ponto de destaque é o atendimento odontológico em todas as gestantes atendidas pelo programa.

Para o Secretário Higino Lira, é importante olhar pra frente, e ampliar cada vez mais os serviços em saúde a toda a população. "Prevenção e diagnóstico precoce são fundamentais. E é dever do poder público garantir o acesso aos serviços referenciados desde a primeira consulta até o tratamento adequado e eficaz. Agradeço ao trabalho realizado pela equipe do Programa "Saúde da Mulher" não só em Porciúncula, mas também nos distritos de Purilândia e Santa Clara", disse.

Os Agendamentos são feitos pela equipe do Programa na Policlínica e também nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).