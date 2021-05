Ocorrência no Morro do Querosene. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 24/05/2021 15:49

Laje do Muriaé - Um jovem de 21 anos suspeito por atirar contra a Polícia Militar em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, e cometer triplo homicídio em Laje do Muriaé (cidade vizinha) foi preso nesta segunda-feira (24). Ele tinha em aberto mandado de prisão por tráfico de drogas e foi localizado na Rua Jovelino Francisco Leite, Morro do Querosene, em Laje do Muriaé.

O rapaz seguia em um carro de aplicativo junto com outro homem de 26 anos para a comunidade Nova Holanda no Rio de Janeiro. Durante revista aos ocupantes do veículo, os agentes encontraram uma pistola Glock G22 de calibre 40 com numeração raspada, coldre de polímero marca Maynards, carregador de pistola calibre 40, 17 munições intactas, R$ 420 e um aparelho celular.

Publicidade

A dupla foi autuada com base no Estatuto do Desarmamento na 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, Central de Flagrantes. Contra eles havia dois mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas. Os dois permaneceram presa à disposição da Polícia Civil. O motorista da Uber foi liberado após prestar depoimento.