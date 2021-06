Apreensão de revólver calibre 38, em Itaperuna. - Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 21/06/2021 00:25

ITAPERUNA - Um revólver de calibre 38 da marca Tauros com quatro munições intactas, foi desenterrado em um terreno localizado à Rua Costa Azevedo, bairro Aeroporto, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) foram informados que algumas pessoas foram ao terreno abandonado e enterraram a arma. Os suspeitos não foram localizados até o fechamento desta reportagem.