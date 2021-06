O fato foi registrado na 139ª DP. - Foto: divulgação

PORCIÚNCULA - Um homem de 24 anos foi surpreendido com um pé de maconha em sua residência em Purilândila, distrito de Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 3ª Cia foram ao local verificar a existência de um plantio de maconha em um imóvel. Os moradores foram chamados e autorizaram buscas.

No varal os agentes encontraram um pé de maconha secando. O jovem assumiu a propriedade do material. Após ser feita apreensão, o caso seguiu para ser registrado na 139ª DP.