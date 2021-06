O fato foi registrado na 143ª DP. - Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 22/06/2021 07:58

ITAPERUNA - Um homem de 26 anos foi flagrado com três pinos de cocaína escondidos no bolso de sua bermuda, na Rua Francisco Severiano Ribeiro, no Morro do Cristo, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29° BPM (Itaperuna-RJ) em patrulhamento de rotina desconfiaram do suspeito. Foi feita abordagem e apreendida a droga. Ele foi autuado por posse e uso de entorpecente na 143ª DP e vai responder ao processo em liberdade. Uma audiência no Juizado Especial Criminal (Jecrim) deve ser agendada.