O fato foi registrado na 136 DP.Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 22/06/2021 08:14

Aperibé - Um simulacro de pistola foi apreendido com um homem de 46 anos no bairro Fagundes, em Aperibé, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36° BPM (Santo Antônio de Pádua-RJ) foram até um bar verificar a informação de que uma pessoa estaria armada no local. Após abordagem ao suspeito, foi encontrada uma arma de fogo falsa, pistola Taurus PT 92 AF, calibre. 9 mm). O fato foi registrado na 136 DP onde o objeto ficou apreendido.