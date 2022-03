Mais 11 moradores serão beneficiadas ainda este mês. - Divulgação

Publicado 24/03/2022 11:07

A Secretaria de Trabalho, Emprego e Geração de Renda de Itatiaia regularizou o serviço de entrega dos cartões de transporte SINDCARD/SINDPASS para moradores da cidade que fazem cursos técnicos em Resende. Até o momento, já foram entregues 73 cartões aos beneficiários.

Para cadastrar e solicitar o benefício, basta ir ao setor de protocolo na Prefeitura de Itatiaia com RG, CPF, comprovante de renda do aluno ou se menor, do responsável, comprovante de residência e declaração contendo dia, hora e local do curso. Para mais informações, o telefone é (24) 3352 6703.