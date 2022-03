Muro de contenção no bairro Vila Esperança - Divulgação

Publicado 23/03/2022 18:27

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Itatiaia iniciou nesta quarta-feira (23) a construção do muro de contenção do bairro Vila Esperança. O serviço quer garantir mais segurança e comodidade aos moradores do bairro.

Nas chuvas de dezembro do ano passado e de fevereiro desse ano, a localidade sofreu com deslizamentos de terra que causaram a interdição de vias. A previsão é concluir a obra em junho.

Em caso de emergências a população pode acionar a Defesa Civil pelos telefones 199 ou (24) 3352-6752.