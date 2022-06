Crime aconteceu na Rua Capitão João Ferreira, no bairro Vila Esperança. - Divulgação

Publicado 22/06/2022 16:09

Uma mulher, de 41 anos, foi morta a tiros na manhã desta quarta-feira (22) em Itatiaia. O crime aconteceu na Rua Capitão João Ferreira, no bairro Vila Esperança.

Segundo a Polícia Militar (PM), um parente da vítima disse que homens, entre eles o chefe do tráfico de drogas do local, teriam cometido o assassinato por ela passar informações do tráfico à polícia.

A Polícia Civil realizou a perícia no local. O corpo da mulher foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda. O caso foi registrado na 99ª DP de Itatiaia.