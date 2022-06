Operação Corpus Christi 2022 - Divulgação

Operação Corpus Christi 2022Divulgação

Publicado 16/06/2022 10:30

Uma motorista foi flagrada na noite de quarta-feira (15) dirigindo com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa na Via Dutra. O caso aconteceu no KM 318, em Itatiaia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a mulher estava com o direito suspenso desde dezembro do ano passado até o dia 10 de julho desse ano, o que configura crime de trânsito.

A motorista, de 42 anos, foi detida e precisou assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), se colocando à disposição da justiça. Ela foi liberada para responder o processo em liberdade.

Ela ainda foi multada em R$ 880,41 e o veículo, com placas de São Paulo, ficou retido até a apresentação de um condutor devidamente habilitado.