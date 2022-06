IBGE abriu 48 mil vagas para o Censo 2022 em todo o país - Tânia Rêgo/Agência Brasil

Publicado 14/06/2022 18:28

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com mais 23 vagas para recenseador na região das Agulhas Negras (Itatiaia, Resende, Porto Real e Quatis), por meio de processo seletivo simplificado complementar. As inscrições devem ser feitas até esta quarta-feira, dia 15 de junho, pelo site do órgão . Não será cobrada taxa de participação. A função exige apenas nível fundamental.

São oferecidas 12 vagas em Itatiaia, sendo 4 para ampla concorrência (AC), 2 para pessoas com deficiência (PCD) e 6 para pessoas pretas ou pardas (PPP). Resende tem 1 vaga PCD e 8 vagas PPP. Porto Real tem uma vaga para morador com deficiência e Quatis oferece uma oportunidade para pessoa preta ou parda.

Os selecionados vão trabalhar no Censo Demográfico 2022. A remuneração do recenseador será por produção. A jornada de trabalho será de, no mínimo, 25 horas semanais, além da participação integral e obrigatória no treinamento. O contrato terá duração de três meses, podendo ser prorrogado. Os candidatos deverão apresentar a documentação original ou cópia autenticada no momento da contratação.

Caberá ao recenseador coletar, presencialmente e/ou por telefone, as informações do Censo Demográfico 2022 em todos os domicílios do setor censitário que lhe foi atribuído, registrando-as no dispositivo móvel de coleta; manter o sigilo dos dados emitidos pelo informante; e zelar pelo bom uso de todos os materiais e equipamentos recebidos, entre outros compromissos.