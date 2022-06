Vagas são limitadas e a não realização do recadastro pode causar o desligamento do usuário. - Divulgação

Publicado 10/06/2022 15:41

A Secretaria Municipal de Administração de Itatiaia, por meio do Setor de Transporte Concedido, termina nesta sexta-feira (10) o recadastramento dos universitários para o transporte gratuito, obrigatório para alunos de Itatiaia que estudam em faculdades nos municípios de Resende, Barra Mansa, Volta Redonda e Cruzeiro.

Os estudantes devem procurar o setor das 14h às 17h, com o comprovante de matrícula no ensino superior e uma foto 3 x 4 atual. As vagas são limitadas e a não realização do recadastro pode causar o desligamento do usuário do serviço.

Outras informações podem ser obtidas no Departamento de Transporte, que fica na Praça Mariana Rocha Leão, n° 20, Centro, na sede da Prefeitura.