Cerimônia de inauguração aconteceu no dia do aniversário de 33 anos da cidade - Divulgação

Cerimônia de inauguração aconteceu no dia do aniversário de 33 anos da cidadeDivulgação

Publicado 01/06/2022 17:18

A Fundação para a Infância e Adolescência (FIA-RJ) inaugurou nesta quarta-feira (1º) a primeira unidade de atendimento de Itatiaia, localizada na Rua Vitória Sócrates, n° 156, no bairro Vila Martins. A data foi especialmente escolhida por se tratar do aniversário de 33 anos de emancipação do município.

A partir de agora, a unidade vai abrigar o Programa de Trabalho Protegido na Adolescência (PTPA), iniciativa destinada ao público adolescente que tem como uma de suas principais metas inserir os alunos no mercado de trabalho.

Além disso, o local também vai receber o Programa de Atenção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Violência, através do Núcleo de Atendimento à Criança e o Adolescente (NACA), que desenvolve ações dirigidas ao atendimento de crianças e adolescentes em situação de violência, seja ela física, psicológica, por negligência, abandono ou até mesmo o abuso sexual no âmbito familiar.