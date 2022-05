Publicado 31/05/2022 14:02 | Atualizado 31/05/2022 14:39

Dois foragidos da justiça, de 23 e 25 anos, foram capturados na segunda-feira (30) em Itatiaia. O caso aconteceu no bairro Marechal Jardim. Segundo a Polícia Militar (PM), durante patrulhamento os agentes abordaram dois suspeitos. Com um deles, de 23 anos, foi encontrado um celular e R$ 238. Em consulta ao sistema, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.

O outro foragido, de 25 anos, tentou fugir na abordagem, mas foi capturado. Segundo a Polícia Civil, ele estava preso por diversos crimes e ele havia fugido do Instituto Penal Vicente Piragibe (Complexo Penitenciário de Gericinó), no Rio de Janeiro, no dia 14 de maio desse ano.

Os dois foram levados para a 99ª Delegacia Policial de Itatiaia, onde continuam presos, e serão levados, posteriormente, ao sistema penitenciário.