Ação será realiza a partir das 10h na Rua Prefeito Assumpção, no Centro.Sonita Palmer

Publicado 02/06/2022 19:30

A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Turística de Itatiaia (ACIATI), em parceria com Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, realiza no próximo domingo (5) o projeto Mega Domingo de Compras, uma ação para estimular as vendas no comércio da cidade. O evento acontece a partir das 10h na Rua Prefeito Assumpção, no Centro.

Além das promoções nas lojas, a iniciativa também contará com food trucks (na entrada da cidade) e apresentações musicais, com participação da Superintendência de Cultura. A Prefeitura estará com feira de adoção de cães e gatos, por meio do setor de Zoonozes.

Também estão previstas ações de cidadania, com participação da Secretaria de Assistência Social e de Saúde. O Sine Itinerante vai divulgar vagas de emprego e captar currículos. A Secretaria de Meio Ambiente também participará com doação de mudas à comunidade.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Luiz Ribeiro Xavier, o objetivo é fomentar e incentivar a economia da cidade. "Um segmento comercial forte é bom para todos. Essa iniciativa é importante para proporcionar ao setor boas chances de vendas, além de uma oportunidade de os comerciantes se encontrarem e proporcionar maior união", falou.