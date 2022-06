Material apreendido com casal será destruído pela PRF - Divulgação

Publicado 09/06/2022 18:04

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou na madrugada de quinta-feira (9) um casal de jovens, sendo o motorista, de 24 anos, e a passageira, de 19, com drogas dentro do carro em Itatiaia. A abordagem aconteceu no KM 318 da Via Dutra.

Segundo a PRF, durante a revista no automóvel, os agentes sentiram um forte odor de maconha. Foram apreendidos haxixe, maconha, ecstasy, além de itens para consumo de entorpecentes.

O motorista afirmou que as drogas eram para consumo recreativo. Ele assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência, que será enviado ao Ministério Público. Após isso, o casal foi liberado.