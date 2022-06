Baixa procura pelo segundo reforço preocupa SMS - Divulgação

Publicado 06/06/2022 15:39

O Setor de Imunização de Itatiaia começou nesta segunda-feira (6), a aplicação da segunda dose de reforço (quarta dose) contra a Covid-19 na população acima de 50 anos. Para receber a vacina, é necessário o morador ter tomado a dose de reforço há pelo menos quatro meses.

A campanha está sendo realizada das 9h às 11h30 e das 13h às 15h30, na Policlínica Municipal, na Avenida dos Expedicionários, 90, ao lado da Câmara dos Vereadores.

Para receber a vacinação, é preciso apresentar documento de identificação, cartão do SUS e o cartão de vacina. Segundo a coordenadora de Imunização de Itatiaia, Andrea Millen, a procura pela dose está abaixo do esperado. "A quantidade de pessoas vacinadas com a primeira e a segunda dose é satisfatória, mas estamos preocupados com a baixa procura pelo segundo reforço, a quarta dose", explicou.