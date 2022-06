Material apreendido tinha entre 1 e 2kg de skunk - supermaconha - Divulgação

Publicado 14/06/2022 17:27

Um motorista, de 27 anos, foi preso por tráfico de drogas na segunda-feira (13) em Itatiaia. O caso aconteceu no KM 319 da Via Dutra. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante a abordagem, o jovem ficou nervoso, o que levantou a suspeita.

Durante revista no veículo, os agentes encontraram cinco invólucros com skunk escondidos no painel do carro. A droga é conhecida como "supermaconha", por ter uma maior concentração do princípio ativo que causa os efeitos nos usuários.

Ele foi levado para a 99ª Delegacia Policial de Itatiaia, onde foi autuado pelo crime de tráfico de drogas. De acordo com a PRF, o material apreendido tinha entre 1 e 2 kg do entorpecente.