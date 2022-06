Por volta de 10h30, termômetros marcaram 5ºC. - Divulgação

Publicado 14/06/2022 16:28

No dia do aniversário de 85 anos, o Parque Nacional do Itatiaia, em Itatiaia (RJ), registrou um recorde de temperatura negativa. Às 2 horas desta terça-feira (14), a estação do Campo Belo, localizada a aproximadamente 2.400 metros de altitude, marcou -11,4ºC, a mais baixa do ano no país.

Na estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que fica acima da estação do Campo Belo, a temperatura também foi negativa. Por volta de 4h, os termômetros registraram -7,8°C.

Criado em 14 de junho de 1937 pelo presidente Getúlio Vargas o PNI foi o primeiro Parque Nacional do Brasil, se tornando uma referência para as Unidades de Conservação (UC) nacionais. Em 1982, a área foi ampliada para os atuais 28.086 hectares.

Inserido no Bioma Mata Atlântica e situado na Serra da Mantiqueira entre os estados de Minas gerais e Rio de Janeiro, o PNI abrange parte do território dos municípios de Itatiaia/RJ, Resende/RJ, Itamonte/MG e Bocaina de Minas/MG. Sua altitude varia de 540 m, próximo ao Vale do Paraíba, a 2.791 m no Pico das Agulhas Negras, ponto culminante do Estado do Rio de Janeiro e 5º mais alto do Brasil.