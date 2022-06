Publicado 15/06/2022 17:09

A Polícia Militar (PM) libertou nesta quarta-feira (15) dois homens que estavam presos dentro do baú de um caminhão em Itatiaia. As vítimas contaram aos agentes que estavam no caminhão carregado com produtos de perfumaria e remédios quando foram assaltados em Barra Mansa. Os ladrões descarregaram os itens e, depois, abandonaram o veículo próximo a um restaurante na Via Dutra, em Itatiaia.

Segundo a PM, foi preciso arrombar o cadeado do veículo para liberar as vítimas, de 27 e 40 anos. Eles disseram que foram abordados pelos bandidos na cidade de Barra Mansa. Os produtos foram descarregados em um local que eles não conheciam e depois foram abandonados presos dentro do baú. O caso foi registrado na 90ª Delegacia Policial de Barra Mansa, onde o crime aconteceu.