Caso aconteceu na Via Dutra, em ItatiaiaDivulgação

Publicado 23/06/2022 16:05

Um motorista, de 35 anos, com mandado de prisão em aberto, foi preso na madrugada de quinta-feira (23) por não pagar pensão alimentícia. A abordagem aconteceu no KM 318 da Via Dutra, em Itatiaia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi constatado que havia um mandado de prisão expedido no dia 3 de fevereiro desse ano pela Justiça de Sorocaba, no estado de São Paulo, por inadimplência na pensão alimentícia.

Ele foi levado para a 99ª Delegacia Policial de Itatiaia.