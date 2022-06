Carro ficou apreendido no pátio da PRF. - Divulgação

Carro ficou apreendido no pátio da PRF.Divulgação

Publicado 23/06/2022 16:16

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta quinta-feira (23) um veículo, com placas de São Paulo, com mandado de busca e apreensão emitido pela Justiça de São Bernardo do Campo/SP. O caso aconteceu no KM 318 da Via Dutra, em Itatiaia.

Segundo a PRF, os dois ocupantes do veículo, de 39 e 40 anos, não possuíam carteira de habilitação. Em consulta ao sistema foi verificado que o carro estava com um mandado de busca e apreensão em aberto.

O proprietário, de 39 anos, disse que desconhecia a restrição do automóvel. Ele contou aos agentes da PRF que havia adquirido o carro de um primo, ofertando dois veículos como troca para a negociação.

O caso foi registrado na 99ª Delegacia Policial de Itatiaia, onde os dois homens foram ouvidos e liberados. O carro ficou apreendido no pátio da PRF.