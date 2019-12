Governo inaugura espaços que projetam a Macaé do Futuro

Macaé - Nos próximos cinco dias, três projetos importantes que consolidam os novos conceitos de assistência em Saúde humanizada e de acesso a Educação universalizada serão entregues pelo governo, iniciativas que garantem o acolhimento através da integração entre o poder público e a população macaense.

O Hotel de Deus e o Centro de Reabilitação Dona Sid complementam serviços de outras unidades implementadas pela prefeitura neste ano, que propõem assistência direcionada em saúde e tratamentos complementares. Já a nova escola do Barreto permitirá o ingresso de crianças de dois a cinco anos de idade ao ensino público, meta que cumpre a projeção de Educação de qualidade em todos os níveis.



Acolhimento ao público da terceira idade



O Hotel de Deus será a referência na assistência a população idosa de Macaé, ao criar um ambiente acolhedor que oferece atendimentos médicos e atividades terapêuticas, além de propor a integração através de oficinas culturais e esportivas, estabelecendo ao público da terceira idade a oportunidade de conviver, trocar experiências e contar as suas histórias.

Ao criar o conceito do compartilhamento, o Hotel de Deus abrigará equipes das secretarias municipais de Saúde e Desenvolvimento Social, que exercerão um papel fundamental na rotina desses macaenses, especialmente junto aos idosos que residirão no espaço totalmente adaptado, situado na Linha Azul.

O Hotel abrigará o Centro de Atenção à Pessoa Idosa, que oferecerá consultas nas especialidades de geriatria, psicologia e nutrição, além de atendimentos em fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. O projeto inclui ainda atividades em grupo e refeitório.

Já no Centro Dia para Idosos, os atendimentos serão nas áreas terapêuticas e oficinas laborais, que incluirá também a organização de um coral e programas esportivos. “Toda a população com idade acima dos 60 anos poderá utilizar o Hotel de Deus como uma referência, não apenas em saúde, mas como um ambiente acolhedor, de troca de experiências e de convivência que são fundamentais para a nossa qualidade de vida”, afirma o prefeito Dr. Aluízio dos Santos.

O Hotel de Deus fica a margem da Linha Azul, na Virgem Santa, próximo ao Senai de Macaé. O espaço será inaugurado pela prefeitura na próxima terça-feira (17), às 9h30.



Ampliação na assistência a Saúde



Neste final de ano, o governo conclui também a segunda etapa do projeto que estabelece um novo conceito em assistência em Saúde pública. Após o sucesso do Centro de Especialidades Médicas Dona Alba, agora é a vez do Centro de Reabilitação Dona Sid.

O Centro de Reabilitação funcionará no prédio anexo do Centro de Especialidades Médicas, no espaço da antiga Fábrica Bariloche, na Avenida Governador Roberto Silveira, bairro Boa Vista.

Os pacientes em tratamento terão acesso a atendimentos em fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, práticas integrativas, órtese e prótese, ostomia, além de exames audiológicos. O Centro de Reabilitação Dona Sid será inaugurado neste sábado (14), às 9h30.



Nova Escola



Nesta sexta-feira (13), a prefeitura inaugura a Escola Municipal de Educação Infantil Professora Elisa Maria Silva de Azevedo Portugal, no bairro São José do Barreto.

O espaço vai atender 180 estudantes de dois a cinco anos em horário integral. Localizado na Rua 12, Loteamento Franco Plaza, a nova escola consolida a proposta da educação de Macaé de universalizar o atendimento ao segmento infantil com ingresso de todas as crianças acima de dois anos na sala de aula.